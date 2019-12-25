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Мужчину, который выпустил служебных собак, задержали в Петербурге
Сегодня, 20:39
19
smirenny

Мужчину, который выпустил служебных собак, задержали в Петербурге

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Одну из собак он забрал себе.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно, что в Петербурге задержали мужчину, выпустившего из вольеров служебных полицейских собак. 

Инцидент произошел 18 сентября в Калининском районе. Мужчина открыл вольеры и скрылся. Специалисты нашли только одну из двух сбежавших собак. Когда хулигана поймали, он уточнил, что не знал, кому принадлежат собаки. Он отметил, что шел по улице и услышал вой, перелез через забор и открыл вольеры. Одна из собак увязалась за "спасителем", поэтому злоумышленник решил оставить ее себе. 

Ранее мы писали, что двоих петербургских инспекторов ДПС задержали за взятку от водителя.

Фото: pixabay

Теги: выпустил собак, служебные собаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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