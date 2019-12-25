Двоих петербургских инспекторов ДПС задержали за взятку от водителя

Инцидент произошел год назад.

В субботу, 19 сентября, Московский районный суд рассматривал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сотруднику ГУ МВД Петербурга региона, который подозревается в получении взятки по предварительному сговору. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Суд отказал в ходатайстве. По версии следствия, в октябре 2019 года нетрезвый водитель "Пежо" дал взятку двум сотрудникам ГИБДД, чтобы те его отпустили. Об этом случае водитель вспомнил спустя год. Отмечается, что задержанный инспектор уже не не работает в ДПС. Он устроился в патрульно-постовую службу Московского района.

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Фото: Piter.TV