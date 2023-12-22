У пожилой петербурженки украли сумку в троллейбусе с вещами на 200 тыс. рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 28 февраля, в полицию поступило заявление от 73-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что в период с 12:30 по 13:30 неизвестный преступник украл её сумку, находясь в троллейбусе №10. Об этом стало известно Piter.TV.

В сумке, которую пожилая женщина случайно оставила в транспорте, находилось 185 тыс. рублей и три золотых кольца. Отсутствие сумки пенсионерка обнаружила уже по месту жительства. Общий материальный ущерб составил 205 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что бригадир подозревается в краже 3 млн рублей у петербуржца.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)