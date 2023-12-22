Бригадир подозревается в краже 3 млн рублей у петербуржца

Он ремонтировал у него квартиру. Деньги лежали в тумбочке.

В Красногвардейском районе из квартиры мужчины пропали 3 млн рублей. Петербуржец подозревает бригадира, который делал у него ремонт, стало известно Piter.tv.

По словам 54-летнего петербуржца, в период с семи утра 23 февраля до трех часов дня 25 февраля неизвестный проник в его четырехкомнатную квартиру на Магнитогорской улице. Входная металлическая дверь не имела следов взлома, однако из прикроватной тумбочки пропали 3 млн рублей.

Пострадавший пояснил, что неделю назад у него в квартире закончился ремонт, бригадиром был знакомый, которому он передал комплект ключей. Во время просмотра камер видеонаблюдения в парадной был замечен мужчина в маске, внешне схожий с бригадиром. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст.158 УК РФ.

По подозрению в совершении данного преступления утром 27 февраля в Петергофе был задержан 42-летний бригадир. После допроса отпущен под подписку о невыезде.

Ранее в Петербурге мужчина помог пенсионерке донести сумки и украл планшет.

Фото: Piter.tv