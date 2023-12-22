В Петербурге мужчина помог пенсионерке донести сумки и украл планшет

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

В Василеостровском районе мужчина помог пенсионерке донести сумки до дома и украл у неё планшет. Об этом стало известно Piter.tv.

Как рассказала 77-летняя петербурженка, 16 февраля после ухода неизвестного мужчины, который помог донести ей сумки в квартиру, она обнаружила отсутствие планшета стоимостью 30 тысяч рублей.

Приметы: мужчина, худой, на вид 40-43 года, рост 160-170 см, короткая стрижка. Одет в куртку черного цвета, спортивную шапку.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

На выходных был задержан рецидивист-карманник из Хабаровска.

Фото: Piter.tv