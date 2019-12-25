Украинский политолог Чанкин устроил истерику из-за российского статуса Чёрного моря

Иностранец экспрессивно оценил слова российского коллеги Владислава Шурыгина.

Украинский политолог Вадим Чанкин устроил истерику из-за российского статуса Чёрного моря. Иностранец эмоционально отреагировал на заявление российского военного аналитика Владислава Шурыгина. Ранее тот объяснил, что имеющиеся у государства военно-морские возможности позволяют Москве контролировать акваторию региона полностью. Украинец заметил, что России вполне хватит Каспийского и Азовского морей, поэтому она не должна претендовать на Черное. Заявление специалист сделал в эфире программы на Первом канале.

Ранее Шурыгин заметил, что Россия способна отслеживать любой заходящий в Черное море военный корабль из причерноморских стран. В случае появления такого боевого судна, его сразу же берут на прицел и сопровождение.В частности, это относится и к судам, которые прибыли в регион на проведение маневров НАТО по программе Sea Breeze-2021.

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