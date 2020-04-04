Украинский певец заявил, что лучше быть мертвым, чем русским

Такое заявление сделал бывший солист группы Quest Pistols и участник группы "Агонь" Антон Савлепов.

В сети получила широкое распространение видеозапись, сделанная, предположительно, во время записи подкаста с участником украинской поп-группы "Агонь" Антоном Савлеповым. Поскольку контекст разговора не представляется определить возможным, было ли это высказывание сарскастическим, понять трудно.

Однако цитата крайне красноречивая. Савлепов вспомнил, что при общении с другом он заметил, что по факту не существует чистокровных украинцев. Друг говорил, что его дед был русским, значит, он и сам на четверть русский. Музыкант отметил, что у него "дед умер", значит и он "на четверть мертв".

"Но это все равно лучше, чем быть русским. Слава Украине!", – заявил музыкант.

Видео: Facebook/Антон Петруков