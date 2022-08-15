Ее использовали для слежения за лесными пожарами в регионе.

Украинский дрон-камикадзе уронил вышку связи в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 августа, в селе Казинка. Дрон украинских войск сбил вышку связи, устроив перед этим взрыв. При этом у местных жителей не возникло проблем со связью и работой телевидения. Сообщается, что вышку использовали для слежения за лесными пожарами в регионе.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС уничтожили более ста наемников в Харьковской области.

Видео: Telegram / Mash