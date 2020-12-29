Украинский дипломат пообещал устроить России Афганистан в случае войны

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что "если Россия нападёт на Украину", то та в ответ "перейдёт в наступление".
Заявление он сделал в эфире телеканала Politeka.
Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче.
Алексей Арестович, советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу
По его словам, Украина — это единственная страна, применяющая весь комплекс вооружения по РФ.
Ранее Украина намерена провести "нормандский саммит" в этом году.
Видео: Youtube/Politeka Online
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