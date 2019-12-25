ВСУ применили дроны на гористой местности, а также самолеты А-22.

Украинские военные отработали опыт войны в Карабахе для "освобождения Донбасса". Об этом журналистам местного издания "Украина.ру" рассказал генерал-лейтенант Александр Павлюк. По данным эксперта, Киев провел тренировку, в рамках которой военнослужащие использовали опыт ведения вооруженного конфликта в регионе конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Военные отработали план "освобождения" неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Для этого применялись беспилотники на гористой местности. Также силы ВСУ использовали модернизированные под дроны легкомоторные самолеты. Эти устройства необходимы для обнаружения систем ПВО противника. Ранее аналогичные действия предпринимала армия Азербайджана в нагорном Карабахе.

Вместо "кукурузников" Ан-2, применяемых в Закавказье, Украина использовала более современную модель самолета А-22. Борт изготавливает финско-украинская компания "Аэропракт".

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