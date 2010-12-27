Призывник сочетался узами брака с собственной бабушкой, чтобы "откосить" от армии

Молодой юноша женился на своей бабушке, чтобы не пойти служить.

Стало известно о необычном способе молодого украинца откосить от армии. Военнообязанный решил жениться на собственной бабушке, чтобы не попасть на службу.

Инцидент произошел под Винницей. Молодой человек принес в военкомат справку, согласно которой на его иждивении значится 80-летняя жена. У супруги юноши также имеется инвалидность первой степени и нуждается в регулярном уходе. Такие обстоятельства не позволяют призывнику исполнить долг государству.

Сообщается, что повестка предприимчивому украину пришла 25 октября, а женился на собственной бабушке он спустя несколько дней. Сотрудники ЗАГСа отметили, что повода в отказе регистрации брака не было. По их информации, пенсионерка приходилась молодому человеку не родной, а двоюродной бабушкой.

Получилось ли у призывника “откосить” от армии неизвестно.