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Призывник сочетался узами брака с собственной бабушкой, чтобы "откосить" от армии
Сегодня, 12:01
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lesjasap
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Призывник сочетался узами брака с собственной бабушкой, чтобы "откосить" от армии

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Молодой юноша женился на своей бабушке, чтобы не пойти служить.

Стало известно о необычном способе молодого украинца откосить от армии. Военнообязанный решил жениться на собственной бабушке, чтобы не попасть на службу. 
 
Инцидент произошел под Винницей. Молодой человек принес в военкомат справку, согласно которой на его иждивении значится 80-летняя жена. У супруги юноши также имеется инвалидность первой степени и нуждается в регулярном уходе. Такие обстоятельства не позволяют призывнику исполнить долг государству.
 
Сообщается, что повестка предприимчивому украину пришла 25 октября, а женился на собственной бабушке он спустя несколько дней. Сотрудники ЗАГСа отметили, что повода в отказе регистрации брака не было. По их информации, пенсионерка приходилась молодому человеку не родной, а двоюродной бабушкой.  
 
Получилось ли у призывника “откосить” от армии неизвестно. 
Теги: армия , осенний призыв , откос от армии , призывник , свадьба , украина
Категории: Мировые новости

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