Украинец ночью расстрелял из травмата колонку с громкой музыкой в Ленобласти

Подозреваемый объяснил, что неоднократно просил оппонента выключить музыку.

Вечером 29 августа в полицию обратился 31-летний житель поселка Углово. Мужчина сообщил о том, что в него стреляли. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Конфликт произошел 29 августа в 3 часа ночи около кафе. У заявителя произошел конфликт с неизвестным из-за громкой музыки. В результате тот выстрелил в сторону мужчины из пневматического пистолета и попал в колонку JBL.

По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого за мошенничество 27-летнего безработного уроженца Киева. Он пояснил, что неоднократно просил пострадавшего выключить музыку, которая громко играла в ночное время, и только после этого он выстрелил в колонку.

Оружие у задержанного изъяли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством" или "Причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы писали, что в Петербурге полиция со стрельбой ловила угонщика каршеринга.

Фото: Piter.TV