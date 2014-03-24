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Украинец ночью расстрелял из травмата колонку с громкой музыкой в Ленобласти
Сегодня, 10:43
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Украинец ночью расстрелял из травмата колонку с громкой музыкой в Ленобласти

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Подозреваемый объяснил, что неоднократно просил оппонента выключить музыку.

Вечером 29 августа в полицию обратился 31-летний житель поселка Углово. Мужчина сообщил о том, что в него стреляли. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Конфликт произошел 29 августа в 3 часа ночи около кафе. У заявителя произошел конфликт с неизвестным из-за громкой музыки. В результате тот выстрелил в сторону мужчины из пневматического пистолета и попал в колонку JBL.

По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого за мошенничество 27-летнего безработного уроженца Киева. Он пояснил, что неоднократно просил пострадавшего выключить музыку, которая громко играла в ночное время, и только после этого он выстрелил в колонку.

Оружие у задержанного изъяли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством" или "Причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы писали, что в Петербурге полиция со стрельбой ловила угонщика каршеринга.

Фото: Piter.TV

Теги: конфликт, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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