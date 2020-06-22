Украинец избил оппонента колбасой в магазине

Драка украинцев попала за видеозапись.

На Украине двое мужчин устроили драку в одном из магазинов под Киевом. Ролик опубликовало издание "Апостроф". Журналисты рассказали, что видео начало распространяться по социальным сетям. На кадрах показано, что в одном из местных заведений между покупателями началась словесная перепалка. Затем конфликт перерос в потасовку.

Один из украинцев вооружился палкой колбасы и начал ей бить оппонента. Один из участников конфликта посчитал проблему исчерпанной и отвернулся от противника. В ответ на это покупатель попытался ударить его ногой по спине. Маневр "герой" произвел в пряжке. Однако боевой прием у мужчины не получился. В результате он упал на асфальт, после чего получил колбасой по шее.

Журналисты не раскрыли судьбу участников драки.

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Видео: Youtube/ UR3QQC