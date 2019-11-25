Экс-депутат Верховной Рады: Украинцы не способны оценить перемены в Крыму

Василий Волга рассказал об изменениях на полуострове после возвращения Крыма Россией.

Украинцы не способны оценить перемены в Крыму. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Василий Волга в интервью на YouTube-канале. Политик сравнил ситуацию на полуострове со всесоюзной стройкой времен СССР.

По словам Волги, за последние пять лет в регионе появилось множество электростанций. Благодаря этому Крым вышел на самообеспечение и даже стал экспортером электроэнергии в Россию.

И Крым превратится в жемчужину, он превращается в жемчужину отметил экс-депутат

Ранее Piter.tv писал о том, что Клинцевич ответил на заявление украинского генерала по базе в Крыму.

Фото: YouTube/TOPINFORM

Видео: YouTube/Капитал