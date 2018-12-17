Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги страны и ОУН-УПА*

*Экстремистские организации, запрещенные в России.

Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны и ОУН-УПА* (экстремистская организация, запрещенная в России). Об этом сообщил портал "Обозреватель".

Все действия произошли на греческом острове Каламос. Наталия Подоляк приехала из Киева на отдых с группой детей. На балконах, где все они жили, украинцы развесили флаги страны. Так же, как отметило издание ТСН, снаружи были вывешены красно-черные полотна "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*).

На данную символику стали жаловаться другие туристы. Тогда в отсутствие гостей, руководство отеля сняло все флаги с балкона украинцев. Наталии Подоляк они это объяснили тем, что в частном отеле есть свои правила. Через пару часов после этого директор отеля попросил Наталию с группой детей выселиться.

Нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели. Наталия Подоляк

"Украинская повстанческая армия"* была организована в 1942 году на Западной Украине и сотрудничала во время войны с гитлеровскими войсками. Лидеры ОУН-УПА* Степан Бандера и Роман Шухевич считаются ответственными за Волынскую резню 1943 года. В тот год шло массовое уничтожение украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни.

*Экстремистские организации, запрещенные в России.

Фото: Facebook/ Наталия Подоляк