Украина заявила, что не сможет принять вернувшийся Крым

Страна не готова к возвращению полуострова, даже если Россия добровольно отдаст территорию.

Украина заявила, что не готова принять Крым, даже если Россия добровольно передаст ей полуостров. Об этом 5 февраля заявил представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич.

Политик представил, что если завтра Россия оставит Крым, то Украина будет не готова принять полуостров обратно. Сценарий готовности страны к возвращению Крыма нужно тщательно и активно прорабатывать. По словам Кориневича, пока неясно, кто возьмется за центральную власть, а кто станет руководить на местах.

Крым перешел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове. Более 90% участников высказались за присоединение полуострова к России. Киев при этом отказался признавать переход Крыма и счел Россию агрессором в крымском вопросе.

Ранее сообщалось, что Украина создаст министерство по вопросам "оккупированных территорий".