Закон вступил с сиду с 1 января 2022 года.

Украина закрыла свои порты для российских судов. Соответствующий документ размещен на официальном сайте местного парламента - Верховной Рады. Известно, что закон вступает в силу с 1 января 2022 года. Проект принят депутатами еще 3 декабря 2020 года.

Согласно тексту нового закона, корабли, идущие под флагом "государства-агрессора" (России) больше не имеют право перевозить грузы и осуществлять пассажирские перевозки в международных рейсах между речными гаванями Украины. Аналогичные ограничения также затронули и каботажные грузовые корабли, плывущие по внутренним водам государства.

Закон также запретил регистрацию в Государственном судовом реестре Украины плавучих средств, которыми владеют граждане России.

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