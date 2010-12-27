Украина продлила антироссийские санкции

Они будут действовать еще год.

Кабмин Украины продлил на год действие пошлин против российских товаров. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на своем telegram-канале.

Как ответ на аналогичные действия РФ заметил политик

Напомним, что с 1 января 2016 года Москва приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. Это произошло ради защиты собственных экономических интересов, когда на страну посыпались европейские ограничения. На Украину распространилось российское эмбарго, касающееся продуктов питания. Спустя несколько дней соседи ответили постановлением "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров из РФ". После этого Киев неоднократно вводил новые пошлины на мясо, рыбу, крупу, хлеб, молочные продукты и т.д. С августа 2019 года действует пошлина на импорт дизельного топлива и сжиженного газа.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Украине завели два уголовных дела против Владимира Соловьева.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

