Украина приостановила работу КПВВ на границе с Крымом

Это нужно для того, чтобы избежать распространения COVID-19.

Украина приостановила работу контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на границе с Крымом. Решение приняло правительство страны.

Отмечается, что Украина пошла на этот шаг для того, чтобы избежать распространения COVID-19 на территории страны.

КПВВ будут закрыты с 8:00 9 августа и по 8:00 30 августа. При этом граждане Украины и члены их семей смогут проезжать через пункты.

Ранее в Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров.

Видео: YT / Факти ICTV