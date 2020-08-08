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Украина приостановила работу КПВВ на границе с Крымом

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Это нужно для того, чтобы избежать распространения COVID-19.

Украина приостановила работу контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда  на границе с Крымом. Решение приняло правительство страны.

Отмечается, что Украина пошла на этот шаг для того, чтобы избежать распространения COVID-19 на территории страны.

КПВВ будут закрыты с 8:00 9 августа и по 8:00 30 августа. При этом граждане Украины и члены их семей смогут проезжать через пункты.

Ранее в Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров.

Видео: YT / Факти ICTV

Теги: кпвв, крым, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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