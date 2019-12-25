Всего с начала пандемии на Украине выявили более 148 тысяч заболевших.

Украина поставила новый антирекорд по коронавирусу. За минувшие сутки в стране зарегистрировано более трёх тысяч новых случаев заболевания. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В Украине официально зарегистрировано 3144 новых заражений за сутки. Больше всего новых инфицированных в Харькове - 404 случая. В Тернопольской области коронавирусом заболели 302 человека, в Одесской — 283, в Харьковской — 280. При этом 53 человека скончались, 1128 излечились.

Всего с начала пандемии на Украине выявили более 148 тысяч заболевших.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 5 504 новых случая заражения коронавирусом.