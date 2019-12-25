За сутки от коронавируса в России излечилось 5 734 человека.

В России зафиксировано 5 504 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 051 874 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 698. Далее идут Санкт-Петербург — 216, Московская область — 175, Нижегородская область — 161, Ростовская область — 158.

За сутки от коронавируса в России излечилось 5 734 человека. За весь период — 868 107.

За минувшие сутки скончалось 102 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 18 365 человек.

Отмечается, что у 22,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее были названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса.