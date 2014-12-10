Украина планирует восстановить контроль над границей с Россией в Донбассе к 2025 году

Данный пункт был внесен в стратегию управления госграницей.

Власти Украины намерены восстановить контроль над границей с Россией в Донбассе к 2025 году. Данный вопрос рассматривали на заседании кабинета министров Украины. Об этом сообщает "РИА Новости".

В утвержденной ранее стратегии управления госграницей до 2025 года не было пункта об участке границы на территории Донбасса. После корректировки пункт о подготовке к охране участка после возвращения контроля над ним был добавлен туда.

Он также подразумевает "планирование мер по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в рамках отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Ранее Тихановская назвала Крым Украиной.

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