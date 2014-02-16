Игорь Жовква прокомментировал слова Алексея Резника о принудительной депортации граждан РФ из Крыма.

Украина отвергла планы по депортации русских в случае возвращения Крыма. Об этом в интервью местному изданию "Левый берег" рассказал заместитель руководителя офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква. Он прокомментировал слова вице-премьера Алексея Резникова о том, что в случае воссоединения полуострова с Киевом, власти "выдворят" граждан РФ, прибывших с материковой части РФ.

Мы точно не можем нарушать права этих людей, как не можем нарушать и международные конвенции, касающиеся гуманитарного права. Насильственной депортации быть не может. Если это произойдет, нам мир скажет, что мы такие же, как русские. Этого допустить нельзя. Игорь Жовква, замглавы офиса президент Украины

Напомним, что сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец ранее объяснил, что заявление Алексея Резникова диктуется той истерией, которую выражает Киев. Он уверен, что полуостров никогда не вернется под контроль Украины.

Киев назвал условие поставки воды в Крым.

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