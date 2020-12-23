Украина одобрила концепцию развития Донбасса до 2030 года

Она предусматривает привлечение инвестиций и поддержку бизнеса в регионе.

Кабинет министров Украины одобрила концепцию развития Донбасса до 2030 года. Об этом сообщает "РИА Новости"

Концепция предусматривает привлечение инвестиций и поддержку бизнеса в регионе. Украинские власти намерены открыть филиалы международных коммерческих арбитражей с расширением их юрисдикции на территории Донбасса. Также концепция предусматривает систему страхования инвестиций как от военных, так и от политических рисков.

Согласно документу, она будет реализовываться в два этапа. Сначала Киев реализует экономическое развитие на подконтрольных территориях Донбасса, затем - на всей территории Донбасса с учетом реинтеграции неподконтрольных территорий.

Ранее стало известно, что Украина собирается выйти из еще одного соглашения СНГ.

Видео: YouTube / КабМін