Страна не готова к федерализации из-за различий регионов в языке, политических и религиозных предпочтениях и социальном устройстве.

Украина объяснила нежелание предоставить автономию Донбассу в условиях продолжающегося конфликта. Об этом рассказал первый президент Украны, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Его слова приводит издание "Лента.ру".

Политик подчеркнул, что украинские власти опасаются федерализации, так как боятся, что она обернётся полным развалом страны.

Если сегодня, во время вооруженного конфликта , ситуации с Крымом, вдруг сказать "вы свободны, хотите участвуйте, хотите не участвуйте в отношениях с Украиной", страна станет трещать по швам. Леонид Кравчук, первый президент Украны, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе

Он подчеркнул, что на данный момент, по его мнению, страна не готова к федерализации из-за различий регионов в языке, политических и религиозных предпочтениях и социальном устройстве.

Ранее глава МИД Украины опроверг связь между закрытием телеканалов и новой администрацией США. Министр заявил, что во время разговора с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном он не обсуждал данный вопрос. Однако Кулеба оценил высокий уровень взаимодействия между Украиной и США, который стороны смогли достичь в сфере противодействия российской дезинформации.

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