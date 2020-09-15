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Украина назвала условие возобновления водоснабжения Крыма

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Возвращение водоснабжения в Крыму возможно только после передачи полуострова под контроль украинских властей.

Украина назвала условие возобновления водоснабжения Крыма. С заявлением выступило министерство иностранных дел страны. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ведомство заявило, что возвращение водоснабжения в Крыму возможно только после передачи полуострова под контроль украинских властей. Украина считает, что потребности Крыма увеличиваются из-за проводимой там политики властей России привлечения населения. Киев называет это "колонизацией" и считает, что так население полуострова пытаются заменить на "лояльно экспансии". Поэтому всю ответственность за людей на полуострове должна нести Россия.

Ранее США отказались признать выборы в Крыму.

Видео: ВК/Сергей Аксенов

Теги: водоснабжение, крым, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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