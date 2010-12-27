Украденного на выставке в Ленэкспо щенка-самоеда нашли

В четверг собаку передадут владельцам.

В Петербурге хозяева нашли украденного с выставки собак питомца. Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. Полиция смогла определить номер его автомобиля. В результате щенок породы самоед вернется владельцам в ближайшее время. Днем 19 декабря его передадут пострадавшим. Это произойдет в отделении полиции. На встрече также будет присутствовать мужчина, который забрал щенка на прогулку и не вернулся с ним.

Напомним, что кража произошла днем 14 декабря на территории Ленэкспо. В правоохранительных органах пояснили, что преступником оказался местный житель. Однако он действовал не один. Соучастников также смогли идентифицировать.

Известно, что по документам щенка зовут Бриджит Джонс Из Племени Шайя. В реальной жизни животное откликается на имя Афина. Щенку всего 3,5 месяца.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

