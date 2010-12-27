С выставки в "Экспофоруме" похитили щенка самоеда

Выставка прошла в Петербурге 14 и 15 декабря.

У петербурженки украли щенка на выставке декоративных животных, которая проходила в "Экспофоруме". Об этом подруга владелицы собаки сообщила в социальных сетях.

Щенку породы самоед всего 3,5 месяца. У пса установлен чип и клеймо. Как отметила автор поста, считать информацию с чипа можно только в ветклинике.

Авто похитителей удалось снять на фото, хозяйка уже написала заявление в полицию.

Комментаторы удивились тому, как собака могла остаться без присмотра.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Росприроднадзор напомнил петербуржцам о штрафах за сбитых диких животных.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"