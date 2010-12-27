  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С выставки в "Экспофоруме" похитили щенка самоеда
Сегодня, 20:40
54
nadezhda_sib

С выставки в "Экспофоруме" похитили щенка самоеда

1 0

Выставка прошла в Петербурге 14 и 15 декабря.

У петербурженки украли щенка на выставке декоративных животных, которая проходила в "Экспофоруме". Об этом подруга владелицы собаки сообщила в социальных сетях.

Щенку породы самоед всего 3,5 месяца. У пса установлен чип и клеймо. Как отметила автор поста, считать информацию с чипа можно только в ветклинике.

Авто похитителей удалось снять на фото, хозяйка уже написала заявление в полицию.

Комментаторы удивились тому, как собака могла остаться без присмотра. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Росприроднадзор напомнил петербуржцам о штрафах за сбитых диких животных. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии