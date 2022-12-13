Уходящий глава аппарата Белого дома заявил, что Байден намерен переизбраться в 2024 году

Рон Клайн уверен, что Байден представит на выборах свою кандидатуру.

Политический консультант Рон Клайн, который до последнего времени являлся руководителем аппарата сотрудников американской администрации при президенте Джо Байдене рассказал журналистам о том, что он уверен в том, что лидер Белого дома будет бороться за переизбрание на пост главы государства. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе пресс-конференции в Вашингтоне. Спикер уточнил, что лично принимал участие в предыдущих политических кампаниях Джо Байдена.

Я с нетерпением жду того, чтобы быть на вашей стороне, когда вы будете претендовать на пост президента в 2024 году. Рон Клайн, глава аппарата сотрудников Белого дома

Напомним, что выступление Клайна приурочено к его уходу с должностного поста. Еще на прошлой неделе президент США рассказал о назначении на место бывшего координатора по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Джеффа Зинтса. Американский лидер присутствовал на данном выступлении Клайна, но никак не прокомментировал слова о выдвижении его кандидатуры на высший государственный пост.

Байден заявил об отказе Вашингтона поставлять Киеву истребители F-16.

Фото и видео: YouTube / MSNBC