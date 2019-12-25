Пойманного за угоном машины мужчину изобличили еще в двух кражах иномарок

Злоумышленник специализировался на корейских иномарках.

Еще в ноябре прошлого года в полицию Петербурга обратился 38-летний автомобилист, лишившийся своего "Хендай Туксан". Автомобиль за 2,3 млн рублей пропал с парковки у дома №6 корпус 2 по Екатерининской улице в Мурино. Несколькими днями позже и жительница дома по улице Передовиков не обнаружила свой "Хендай Санта Фе" за 2,8 млн рублей. По всем фактам возбудили уголовные дела.

В минувшую пятницу, 19 марта, полиция изобличила в упомянутых кражах 35-летнего гражданина юго-восточного государства. Мужчину поймали в конце ноября в СНТ "Озерное" Массив Новое Токсово, где злоумышленник взламывал очередную иномарку. Угонщика поместили под стражу.

Ранее мы писали, что владелец "Рено" в Петербурге инсценировал угон своей иномарки для получения страховки.

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