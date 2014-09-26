Преступник попал в реанимацию, от его действий пострадали трое.

Уголовное дело возбудили после нападения мужчины с ножом в автобусе в Красноярском крае. Об этом сообщили представители пресс-службы прокуратуры по региону. Мужчина, атаковавший водителя и нескольких пассажиров в общественном транспорте подозревается по части 2 статьи 111 УК РФ (за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)

Прокуратура организовала надзор за расследованием уголовного дела. Нападавший сам находится в больнице с ранением, нанес себе два удара ножом. Прооперирован, под наркозом. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. пресс-служба краевой прокуратуры

Напомним, что инцидент произошел вечером 15 июля в 30 километрах от Новоселова. Мужчина напал на людей, находившихся в междугороднем автобусе. Пострадали мужчины 1992 и 1970 годов рождения и женщина 1980 года рождения. После этого преступник нанес повреждения самому себе. Сейчас в больницу госпитализированы трое человек. Они прооперированы. Преступник размещен в реанимационном отделении.

Подозреваемый в нападении с ножом на пассажирок автобуса в Азове задержан.

Видео: МВД России