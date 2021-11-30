Уголовное дело в отношении супругов-наркоторговцев возбудили в Петербурге

В общей супружеской паре удалось легализовать 1 752 145 рублей.

В апреле текущего года представители управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти задержали 47-летнего мужчину и его 38-летнюю супругу, которые занимались наркоторговлей. Как сообщила пресс-служба ведомства, злоумышленников удалось задержать.

Установлено, что продажа метадона происходила посредством интернет-магазинов, созданных в одном из мессенджеров. Сбыт осуществлялся при помощи тайников-закладов на территории города и области. В общей сложности супружеской паре удалось легализовать 1 752 145 рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Мера пресечения в виде содержания под стражей задержанным не изменялась Расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге полиция задержала уличного рекламщика наркомагазинов.

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