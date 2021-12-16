Уголовное дело в отношении тещи рэпера Энди Картрайта прекратили

Следствие полагало, что 68-летняя женщина была пособницей убийства.

Следствие прекратило уголовное преследование тещи рэпера Энди Картрайта, который умер в июне 2020 года. На протяжении многих месяцев она была подозреваемой в причастности к убийству мужчины. Об этом сообщил "78.ru" со ссылкой на адвоката Юрия Адеева.

Дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Елена Кохал имеет право на реабилитацию, в том числе компенсацию морального вреда за пятидневное содержание в изоляторе.

Во время судебного разбирательства в октябре 2020 года состояние Кохал-старшей ухудшилось. Расследование в отношении ее дочери Марины Кохал, вдовы рэпера, ведется уже больше года.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга