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Американец хранил огромную голову снежного человека в морозилке

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Уфолог из Нью-Йорка показал зрителям голову снежного человека, которую хранил в течении десятков лет.

Американский уфолог Питер Кейн опубликовал видео, на котором демонстрирует голову снежного человека. Как рассказывает Питер, неизведанное существо застрелили его отец Майк Кейн еще в 1953 году, затем автор ролика хранил "трофей" в морозильной камере до сегодняшних дней. 

Питер Кейн заявил, что голова снежного человека на протяжении многого времени хранилась в морозилке, однако показать он решился ее только сейчас. По словам автора видеозаписи, одна голова весит почти 50 килограммов, что говорит о больших габаритах целого существа.

Видео: YouTube - ￼Peter Caine Dog Training

 
Теги: голова снежного человека , новости , снежный человек , уфолог показал голову снежного человека
Категории: Происшествия Лента новостей Мировые новости

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