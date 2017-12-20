Американец хранил огромную голову снежного человека в морозилке

Уфолог из Нью-Йорка показал зрителям голову снежного человека, которую хранил в течении десятков лет.

Американский уфолог Питер Кейн опубликовал видео, на котором демонстрирует голову снежного человека. Как рассказывает Питер, неизведанное существо застрелили его отец Майк Кейн еще в 1953 году, затем автор ролика хранил "трофей" в морозильной камере до сегодняшних дней.

Питер Кейн заявил, что голова снежного человека на протяжении многого времени хранилась в морозилке, однако показать он решился ее только сейчас. По словам автора видеозаписи, одна голова весит почти 50 килограммов, что говорит о больших габаритах целого существа.

Видео: YouTube - ￼Peter Caine Dog Training