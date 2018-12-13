Минобороны Индии: "В Гималаях найдены следы йети"

Следы размером около 81x38 см нашли на территории Непала близ пика Макалу.

Экспедиция из альпинистов-военнослужащих индийской армии нашла в Гималаях следы снежного человека. Об этом сообщает Минобороны Индии в Twitter.

Следы размером около 81x38 см нашли на территории Непала близ пика Макалу еще в начале апреля (9 числа). Ранее об этих следах не рассказывали, так как снимки следов исследовали ученые. Только после этого результаты показали, что эти следы могут принадлежать снежному человеку.

Неуловимый снежный человек ранее был замечен в национальном парке "Макалу-Барун". Минобороны Индии

В 2007 году журналисты заявляли об обнаружении следов йети в районе Эвереста.

В 2017 году в Аризоне очевидцы сняли на видео снежного человека.

Фото: ADG PI - INDIAN ARMY‏/ Twitter