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Эксперт прокомментировал всплывшие факты о "снежнем человеке" на Кузбассе
Сегодня, 17:14
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал всплывшие факты о "снежнем человеке" на Кузбассе

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Как оказалось, снежный человек был выдумкой губернатора.

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев признался в том, что инсценировал присутствие снежного человека в регионе, чтобы привлечь туристов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что политика можно понять, однако такие методы могут отпугнуть туристов в будущем.

С целью развитию туризма была также организована международная конференция по изучению снежного человека. В ней принимали участие ученые из России, США, Канады, Швеции и Эстонии. Как оказалось, вся информация была ложной, но это дало свои плоды: интерес к Таштагольскому району сильно возрос. 

Эксперты считают, что теперь в Горной Шории после этого признания ему вряд ли скажут "спасибо".

Фото: Instagram / tuleev_a.g

Теги: кузбасс, снежный человек
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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