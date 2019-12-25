Эксперт прокомментировал всплывшие факты о "снежнем человеке" на Кузбассе

Как оказалось, снежный человек был выдумкой губернатора.

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев признался в том, что инсценировал присутствие снежного человека в регионе, чтобы привлечь туристов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что политика можно понять, однако такие методы могут отпугнуть туристов в будущем.

С целью развитию туризма была также организована международная конференция по изучению снежного человека. В ней принимали участие ученые из России, США, Канады, Швеции и Эстонии. Как оказалось, вся информация была ложной, но это дало свои плоды: интерес к Таштагольскому району сильно возрос.

Эксперты считают, что теперь в Горной Шории после этого признания ему вряд ли скажут "спасибо".

Фото: Instagram / tuleev_a.g