Ударные беспилотники Reaper научатся запускать реактивные дроны

General Atomics не использовала Sparrowhawk во время первых летных тестов "Жнеца".

Ударные беспилотники MQ-9A Reaper научатся запускать реактивные дроны. Об этом рассказали представители американской компании General Atomics. Они провели первые летные испытания ударного БПЛА с подвешенными на аппарате разведывательным устройством Sparrowhawk. Тесты прошли 16-17 сентября. Они признаны успешными.

В издании Flightglobal отметили, что во время летных тестов малый дрон не запускался. Специалисты изучали влияние беспилотника на аэродинамические характеристики и управляемость "Жнеца".

Напомним, что военные считают, что при помощи ударных дронов можно увеличить зону разведки с воздуха, а также эффективнее обходить противовоздушную оборону противника. Также аппараты можно будет использовать для того, чтобы они стали ретрансляторами сигналов при расширении зоны покрытия для связи.

США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из "Панциря".

Фото: General Atomics