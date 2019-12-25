Учителя займутся поиском неформалов и экстремистов среди учащихся

Учителя получили методичку с пояснениями.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что учителя петербургских школ получили методичку, в которой описаны действия для выявления неформалов и экстремистов среди учащихся. Об этом рассказали в "Комсомольской правде".

Теперь классные руководители должны будут мониторить деятельность школьников в интернете и найденные сведения, как то призывы к насилию, революции, экстремистской или террористической деятельности, оправдание терроризма, а также возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти, передавать в правоохранительные органы.

Однако позже в комитете по образованию региона рассказали, что классных руководителей и социальных педагогов не будут обязывать проводить мониторинг социальных сетей.

Подобный случай был совсем недавно, когда в сети появилась информация о том, что соцсети школьников Невского района будут проверять на символику ЛГБТ. Позже Смольный опроверг информацию о мониторинге соцсетей школьников.

Ранее мы писали, что четверых отравившихся в бассейне детей выписали из больницы.

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