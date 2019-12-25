Соцсети школьников Невского района будут проверять на символику ЛГБТ

В среду, 9 сентября, в сети появилась информация, что теперь учителя школ Невского района займутся дополнительной работой и будут искать ЛГБТ-символику на личных страницах в соцсетях школьников средних и старших школ. Об этом рассказали в сообществе "Российская ЛГБТ-сеть".
Сообщество отметило, что получило скриншоты переписок учителей, однако на запрос Piter.TV о предоставлении подтверждения ответа не последовало.
Отмечается, что учителям также поручили составлять досье на учеников с характеристикой, адресом и описанием найдены, а найденную информацию отправлять в МВД.
Начальник районного отдела образования Любовь Чалганская информацию о проверке страниц на предмет нарушения закона о запрете гей-пропаганды подтвердила, сообщило издание Znak.com.
Юристы отмечают, что такой мониторинг незаконен.
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Фото: Piter.TV
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