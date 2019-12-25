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Соцсети школьников Невского района будут проверять на символику ЛГБТ
Сегодня, 22:54
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smirenny

Соцсети школьников Невского района будут проверять на символику ЛГБТ

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Найденную информацию просили передавать в МВД.

В среду, 9 сентября, в сети появилась информация, что теперь учителя школ Невского района займутся дополнительной работой и будут искать ЛГБТ-символику на личных страницах в соцсетях школьников средних и старших школ. Об этом рассказали в сообществе "Российская ЛГБТ-сеть". 

Сообщество отметило, что получило скриншоты переписок учителей, однако на запрос Piter.TV о предоставлении подтверждения ответа не последовало. 

Отмечается, что учителям также поручили составлять досье на учеников с характеристикой, адресом и описанием найдены, а найденную информацию отправлять в МВД. 

Начальник районного отдела образования Любовь Чалганская информацию о проверке страниц на предмет нарушения закона о запрете гей-пропаганды подтвердила, сообщило издание Znak.com.

Юристы отмечают, что такой мониторинг незаконен.

В Петербурге открылся филиал фонда "СПИД.ЦЕНТР": репортаж Piter.TV.

Фото: Piter.TV

Теги: образование, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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