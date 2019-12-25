Смольный опроверг информацию о мониторинге соцсетей школьников

Пресс-секретарь комитета образования отметил, что распоряжения не было и быть не может.

Вчера в сети появилась информация о новой обязанности учителей школ Невского района: так, по заявлению "Российской ЛГБТ-сети", учителей обязали мониторить соцсети школьников на символику ЛГБТ, а сведения затем передавать в органы внутренних дел.

Издание "Фонтанка" получило от пресс-секретарей и заместителей отдела образования опровержение данной информации: распоряжения в данном направлении работы не было. В школах № 239, 347, 329, 639 и 593 Невского района также ничего не знают об этом.

В СМИ опубликовали письмо отдела образования Невского района от 29 июля 2020 года, подписанное начальником отдела Любовью Ивановой Чалганской, где есть следующая фраза: "В рамках проверки информации, поступившей в Отдел образования, о привлечении несовершеннолетних к правонарушениям, предусмотренным ч.2 ст.6.21 КОАП РФ, субъектами профилактики (представителями ОУ), проведен выборочный мониторинг страниц несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга в социальной сети "ВКонтакте". Факты не подтвердились".

В Смольном же отметили, что такого распоряжения не было и быть не может, однако мониторинг страниц школьников все же осуществляет отдел образования в администрации района "на предмет признаков насилия в отношении детей, дискриминации, оскорблений и т. д". В комитете по образованию уточнили, что письмо адресовано конкретному лицу, упоминание тематики косвенно и не имеет каких-либо обоснований для создания отдельного распоряжения по поиску ЛГБТ-пропаганды.

Ранее мы писали, что соцсети школьников Невского района будут проверять на символику ЛГБТ.

Фото: "Фонтанка"; pixabay