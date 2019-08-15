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Опрос: по работе во время отпуска скучают учителя и медики

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Лучше всего отдыхают от работы бухгалтеры, только 15% рассказали о тоске во время отпуска.

Эксперты портала Superjob выяснили, кто чаще всего скучает по своей работе во время отпуска.

Опрос показал, что о работе думает почти каждый второй учитель, 37% врачей, 38% медсестер. Также на работу во время отпуска хочет треть руководителей и 30% психологов, дизайнеров и HR-менеджеров. Лучше всего отдыхают от работы бухгалтеры, только 15% рассказали о тоске во время отпуска. Также во время отдыха о работе забывают технологи и менеджеры по продажам.

В опросе приняли участие девять тысяч человек из 30 профессиональных групп из всех округов страны.

Опрос: 29% россиян не поедут в отпуск из-за недостатка денег.

Видео: Yotube/ Sotheby"s International Realty

Теги: медик, отпуск, учитель
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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