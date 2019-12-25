Учитель физкультуры надругался над школьницей в Петербурге

В развратных действиях мужчину начали подозревать ещё в августе 2023 года.

Полиция задержала 49-летнего учителя физкультуры, который подозревается в надругательстве над ученицей в собственной квартире. Об этом пишет spb.aif.ru.

В развратных действиях мужчину начали подозревать ещё в августе 2023 года. Возбуждено уголовное дело, полиция провела проверку.

По версии следствия, задержанных занимался совращением детей не только дома, но и на выезде детском лагере в Геленджике. Мужчина помещён в изолятор.

Ранее в Петербурге задержали мигранта, пристававшего к школьнице в метро.

Фото: Piter.TV