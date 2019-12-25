Он сослался на аналогичные выводы своих коллег из разных стран.

Учёный предположил, что коронавирус был в "спящем" состоянии до вспышки в Ухани. Своими выводами поделился старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины и приглашенный профессор Ньюкаслского университета Том Джефферсон. Его слова приводит газета The Daily Telegraph.

Джефферсон заявил, что COVID-19 появился не в уханьских лабораториях, а находился в "спящем состоянии" в разных точках мира.

Я думаю, что вирус уже был здесь, и под "здесь" я понимаю "везде". Том Джефферсон, старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины и приглашенный профессор Ньюкаслского университета

Он сослался на аналогичные выводы своих коллег из разных стран. Например, испанские учёные рассказывали, что нашли коронавирус в сточных водах ещё в марте 2019 года. Тоже самое было в Италии — следы COVID-19 нашли в пробах воды 2019 года в Милане и Турине.

Ранее ученый рассказал о новом средстве для лечения коронавируса.