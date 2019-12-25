Ученый рассказал о новом средстве для лечения коронавируса

Директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов рассказал о новом средстве для лечения коронавируса. Он сделал это в интервью изданию "РИА Новости".
По его мнению, в лечении COVID-19 могут быть полезны приборы для дыхания подогретыми гелий-кислородными смесями.
Опыт применения прибора "Ингалит" в ряде клиник показал хорошие результаты.
Олег Орлов, директор Института медико-биологических проблем РАН
Он отметил, что прибор перспективен при использовании в комплексе с другими лечебными мероприятиями.
Ранее в США озвучили стоимость препарата против COVID-19.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все