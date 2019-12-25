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Ученый рассказал о новом средстве для лечения коронавируса
Сегодня, 10:15
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matveyvn

Ученый рассказал о новом средстве для лечения коронавируса

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Прибор перспективен при использовании в комплексе с другими лечебными мероприятиями.

Директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов рассказал о новом средстве для лечения коронавируса. Он сделал это в интервью изданию "РИА Новости".

По его мнению, в лечении COVID-19 могут быть полезны приборы для дыхания подогретыми гелий-кислородными смесями.

Опыт применения прибора "Ингалит" в ряде клиник показал хорошие результаты.

Олег Орлов, директор Института медико-биологических проблем РАН

Он отметил, что прибор перспективен при использовании в комплексе с другими лечебными мероприятиями.

Ранее в США озвучили стоимость препарата против COVID-19.

Теги: коронавирус, лечение коронавируса, медицина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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