Ученый рассказал о новом средстве для лечения коронавируса

Прибор перспективен при использовании в комплексе с другими лечебными мероприятиями.

Директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов рассказал о новом средстве для лечения коронавируса. Он сделал это в интервью изданию "РИА Новости".

По его мнению, в лечении COVID-19 могут быть полезны приборы для дыхания подогретыми гелий-кислородными смесями.

Опыт применения прибора "Ингалит" в ряде клиник показал хорошие результаты. Олег Орлов, директор Института медико-биологических проблем РАН

Он отметил, что прибор перспективен при использовании в комплексе с другими лечебными мероприятиями.

Ранее в США озвучили стоимость препарата против COVID-19.