Ученый Чумаков выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса в России

Он считает, это поможет справиться с возможным появлением более опасных штаммов коронавируса.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Петр Чумаков заявил в эфире "Радио России", что в стране нужно ввести принудительную вакцинацию от коронавируса. Он считает, что таким образом удастся справиться с возможным повлением более опасных штаммов вируса.

Он сказал, что те люди, которые сейчас сопротивляются вакцинации в будущем будут благодарить, если сделать прививку их заставят.

Чумаков сказал, что в условиях распространения в России штамма дельта необходимо, чтобы вакцинацию прошли 80% россиян. По его словам, в случае появления следующего штамма, возможно, надо будет и 90% вакцинировать.

Ранее мы писали, что в России скоро завершится экспертиза детской вакцины от коронавируса.

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