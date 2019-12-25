Ученые заявили о рекордном таянии льдов в Арктике

За последнее десятилетие уровень арктического льда сократился на 13%.

За последние два года уровень арктического льда рекордно сократился. Об этом сообщается в ежегодном отчете международной программы Copernicus Ocean. Отчет был опубликован в журнале Journal of Operational Oceanography.

Отметим, что отчет подготовили 120 ученых из 30 европейских институтов. Исследователи подчеркивают, что за последние десятилетия уровень арктического льда сократился на 13%. При этом на 90% уменьшилась средняя толщина льда в Баренцевом море.

Эксперты считают, что примерно 4% всего глобального потепления океана приходится на потепление Северного Ледовитого океана. Резкое сокращение поступления льда из Арктики в другие бассейны, по мнению ученых, может ускорить этот процесс, следствием которого уже сейчас являются экстремальные наводнения и изменения в видовом составе морской флоры и фауны.

Ученые отмечают, что необходимо совершенствовать инструменты и технологии мониторинга, которые используются для отслеживания и прогнозирования ключевых изменений океана.

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