Небесное тело 67P/Чурюмова-Герасименко имеет свечение, схожее с тем, что есть на планете Земля.

Ученые впервые обнаружили полярное сияние вокруг кометы. Об этом сообщили исследователи в научном издании Nature Astronomy. Открытие сделано при помощи оборудования межпланетной космической станции "Розетта". Установлено, что UF-свечение существует вокруг небесного тела 67P/Чурюмова-Герасименко. Природа такого явления аналогична той, которая регистрируется у Земли.

Первоначально мы думали, что ультрафиолетовое излучение кометы 67P — это "дневное свечение", процесс, вызванный взаимодействием солнечных фотонов с кометным газом Джоэл Паркер, руководитель проекта ALICE

Специалист пояснил, что позже стало понятно, что выявленное ультрафиолетовое излучение является полярным сиянием. Оно вызвано не фотонами, а электронами в солнечном ветре. В свою очередь они расщепляются в воду и другие молекулы, ускоряясь в окружающей среде. Для ученых ситуация удивительна, так как вокруг кометы не существует магнитного поля, как на нашей планете.

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