Наименьший риск заразиться наблюдался в медицинских учреждениях КНР.

Китайские ученые выявили наиболее частый источник заражения коронавирусом. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Science.

Отмечается, что для членов одной семьи риск заразиться новой коронавирусной инфекцией становится выше, если они все пользуются общественным транспортом. Учёные проанализировали 1178 случаев заболевания в китайской провинции Хунань.

Наименьший риск заразиться наблюдался в медицинских учреждениях КНР, в которых соблюдались необходимые эаидемиологические требования.

Учёные пришли к выводу, что риск заражения зависит от близости контактов. В этом плане общественный транспорт, магазины и общественные места оказались менее опасными, чем общение с большим кругом родственников.

Ранее губернатор заявил о дефиците препаратов от коронавируса в Петербурге.

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