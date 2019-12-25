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Губернатор заявил о дефиците препаратов от коронавируса в Петербурге
Сегодня, 22:58
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smirenny

Губернатор заявил о дефиците препаратов от коронавируса в Петербурге

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Беглов попросил соблюдать коронавирусные ограничения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что в Петербурге, несмотря на то, что нет проблем со средствами индивидуальной защиты, наблюдается дефицит некоторых лекарственных препаратов.

Так, по словам главы города, дефицит коснулся не только антивирусных препаратов, но лекарств от коронавируса и ряда других. Также градоначальник обратил внимание на нехватку медицинских работников в поликлиниках, больше всего не хватает кадров в амбулаторном звене.  

Если говорить о стационарах, штаты набраны, есть небольшая нехватка медсестёр, рентген-лаборантов, из врачебных специальностей больше всего нужны врачи-анестезиологи

уточнил губернатор.

Напомним, что Беглов назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге напряженной.

Фото: Pixabay

 

Теги: дефицит препаратов, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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