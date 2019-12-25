Ученые выяснили, почему "дельта"-штамм коронавируса так быстро распространился

Для этого ученые сравнили различные варианты вируса.

Ученые из Индии вместе с коллегами и Европы и Японии провели исследование и выяснили, что быстрое и массовое распространение "дельта"-штамма коронавируса по миру может объясняться его повышенной способностью к репликации, а также пониженной чувствительностью к нейтрализующим антителам. Статья была опубликована в журнале Nature.

Для этого ученые сравнили характеристики разных вариантов коронавируса. Оказалось, что "дельта"-штамм по сравнению с "уханьским" вариантом в шесть раз менее чувствителен к антителам людей, которые переболели SARS-CoV-2. Он также в восемь раз менее чувствителен к антителам, выработанным после вакцинации Pfizer и AstraZeneca. Кроме того, этот вариант вируса реплицировался более эффективно в воспроизводящих дыхательные пути человека моделях и органоидах, если сравнивать со штаммами "альфа" и "каппа".

Оказалось, что вакцина AstraZeneca менее эффективна против "дельта"-штамма по сравнению с другими вариантами коронавируса.

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